В России может появиться цифровой профиль учащихся. Как пишет газета «Коммерсантъ», министерство просвещения подготовило концепцию проекта. Как напоминает издание, о необходимости создания цифрового профиля учащихся высокопоставленные представители Министерства образования говорили в декабре прошлого года.