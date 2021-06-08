В России может появиться цифровой профиль учащихся. Как пишет газета «Коммерсантъ», министерство просвещения подготовило концепцию проекта. Как напоминает издание, о необходимости создания цифрового профиля учащихся высокопоставленные представители Министерства образования говорили в декабре прошлого года.
2021-06-08T18:17:43+03:00
2021-06-08T18:17:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:17, 08 июня 2021
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