Специалисты не зафиксировали превышения радиационного фона ни в Петербурге, ни в Ленинградской области

Ранее примерно в 30 километрах от северной столицы ввели режим повышенной готовности из-за возможного радиационного загрязнения.

Согласно постановлению за подписью губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, чрезвычайная ситуация может возникнуть в районе Радиационного комплекса, который ранее входил в состав предприятия «Прикладная химия». Он расположен в деревне Кузьмолово во Всеволожском районе. Причиной объявления режима повышенной готовности стало непонимание — кто должен заниматься охраной опасных объектов. По данным издания 47.newsс, в вопросе две стороны конфликта: генеральный директор предприятия Елена Козлова и руководитель областного управления Росимущества Елена Федорова. Речь идет о том, кто должен заботиться о сохранности цеха номер 215, введенном в эксплуатацию при Никите Хрущеве. Сейчас там накоплено более тысячи кубических метров твердых радиоактивных отходов, это больше, чем во многих регионах России в целом. После реорганизации «Прикладной химии» часть предприятия отошла Росимуществу, а часть — бывшей однокласснице Владимира Путина Елене Козловой. Последняя утверждает, что все опасные вещества находятся в ведении чиновников, поэтому компания и перестала следить за ними.

«Прикладная химия» входит в состав государственной корпорации «Ростех».