Госдума одобрила в первом чтении законопроект о внесении в календарь вакцинации прививки от коронавируса. В пояснительной записке среди прочего отмечается, что предлагаемые изменения позволят закупать профилактические лекарства против этой инфекции за счет средств федерального бюджета. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин подчеркнул, что вакцинация должна быть добровольной. Поправка о добровольном участии в вакцинации появится ко второму чтению законопроекта. Оно запланировано на 15-е июня.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус призывает все страны ответственно подходить к отмене ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, несмотря на возрастающие темпы вакцинации. Гебрейесус вновь подчеркнул, что одна из проблем – это отсутствие равенства в доступе к вакцинам в разных странах.