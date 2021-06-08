«Открытые медиа»: Росстат впервые признал, что рекордная избыточная смертность почти полностью связана с COVID

Росстат впервые признал, что рекордная избыточная смертность в России почти полностью связана с эпидемией коронавируса, об этом пишет издание «Открытые медиа».

Согласно опубликованным Росстатом данным о демографической ситуации по итогам апреля, в стране за месяц умерли более 20 тысяч человек, заразившихся коронавирусом. Общая смертность по сравнению с тем же периодом в прошлом году увеличилась на 11%, избыточная смертность составила почти 17,5 тысяч человек. При этом год назад в апреле, когда эпидемия уже охватила почти всю страну, официально было зарегистрировано всего около трех тысяч умерших от коронавируса. «Открыты медиа» сравнили цифры того месяца без учета смертей от коронавируса с данными за этот апрель и пришли к выводу, что фактически впервые за все время эпидемии Росстат признал, что вся избыточная смертность в стране вызвана коронавирусом. Издание обращает внимание на то, что до этого момента число жертв инфекции, по официальным данным, было в разы ниже избыточной смертности. Так оперативный штаб насчитал 110 тысяч смертей к концу апреля Росстат — 270, при том что избыточная смертность составляет почти полмиллиона человек.

О большом количестве умерших среди пациентов с коронавирусом сегодня заявил замглавы Минздрава Олег Гриднев.

Между тем глава Минздрава Михаил Мурашко накануне сообщил, что уровень смертности более чем в половине российских регионов снизился до показателей, которые были до начала эпидемии.

С конца марта в России суточный прирост заболевших колебался на уровне 8-9 тысяч, однако за последний день было зарегистрировано почти 10 тысяч новых случаев инфицирования