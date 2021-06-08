Сергей Шойгу пришел с проверкой в один из столичных военкоматов

Министр обороны раскритиковал сотрудников за отсутствие компьютеров. Небольшой ролик, на котором глава военного ведомства делает замечания и раздает указания сотрудникам комиссариата, почему-то появился первым делом не в государственных СМИ от имени пресс-службы Минобороны, а на одной из пользовательских страниц портала Яндекс.Дзен. Впрочем, подлинность видео по сути была подтверждена ведомственным телеканалом «Звезда», который сделал по мотивам внеплановой инспекции отдельную новость.

Если верить описанию автора видео под ником SoberView, проверка состоялась в минувший понедельник. Шойгу нагрянул в военкомат Черемушкинского района Москвы. На записи видно, что министр в форме ходит по коридорам, где сидят несколько посетителей, и заглядывает в кабинеты. Стоит отметить, что глава Минобороны, в отличие от своих сопровождавших и собеседников, был без маски. В одной из комнат сотрудница встретила Шойгу комплиментом. Ее коллега через несколько мгновений призналась министру, что техники в военкомате нет. Вместо e-mail-сообщений используется самая обычная почта. Шойгу был недоволен. Пользователи в сети подтверждают: у военкомата нет электронного почтового адреса. Бывшие призывники в комментариях ругают персонал за хамское отношение, издевательство над посетителями и многочасовые очереди.

Занимающийся проблемами призывников правозащитник Алексей Табалов объяснил Gazeta.ru, что компьютеров в военкоматах нет из-за повышенного режима секретности. По этой же причине в здание запрещается проносить даже телефоны. Собеседник издания в Минобороны уверяют, что запрета на технику нет. Программа по закупке существует, но денег по этой программе нет даже в Москве.

Поездку министра в военкомат источник связал с жалобами пожилых сотрудников военкоматов, которым не индексируется пенсия. Минобороны появившийся ролик с проверкой военкомата не комментировало. Сам Шойгу сегодня находится с рабочей поездкой в Дагестане.

По мнению члена комитета Совета федерации по обороне и безопасности Ивана Тетерина, в военкомате, который внезапно проверил Сергей Шойгу, работа, скорее всего, организована нормально. Об этом сенатор сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Я думаю, что она в определенной мере нормально организована работа военкоматов. Это, наверное, какой-то, может быть частный случай в той части, что почта и прочее. Шойгу имеет многолетний опыт внезапных проверок и правильно это делает, к плановым проверкам готовятся, а здесь истинная картина. Я думаю, что не так все плохо там, как, может быть, кем-то преподносится. Да, есть какие-то моменты, которые надо поправлять только в этой части. Не может быть все идеально, он указал на те моменты, которые должны поправить и все», — сказал он.

Политолог Дмитрий Орешкин считает, что выход Сергея Шойгу в военкомат был сделан с имиджевыми целями. Сергей Шойгу как толковый пиарщик понимает, что о себе надо периодически напоминать, добавил Орешкин.