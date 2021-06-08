На суде по делу о сбитом малайзийском Boeing в Нидерландах впервые озвучили показания свидетелей пуска ракеты. Их допрашивали как представители Международной следственной группы (JIT), так и следственный судья. Восемь человек сказали, что видели или слышали полет ракеты в небе недалеко от населенного пункта Снежное. Он и тогда и сейчас находится под контролем сепаратистов. В причастности к гибели малайзийского лайнера обвиняются трое россиян, бывшие сотрудники российских спецслужб и министерства обороны, и один гражданин Украины.

