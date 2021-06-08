Апелляционная палата трибунала в Гааге подтвердила пожизненный приговор Ратко Младичу

Апелляционная палата трибунала в Гааге подтвердила пожизненный приговор военному лидеру боснийских сербов Ратко Младичу. Она отклонила жалобы на решение 2017 года. Младича признали виновным в геноциде боснийских мусульман в Сребренице и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине. В свою очередь адвокаты Младича ранее говорили, что решение по апелляции не является окончательным. Существует механизм так называемой ревизии, который достаточно сложный и длительный.

