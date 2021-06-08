«Открытые медиа»: Власти РФ впервые признали, что почти вся избыточная смертность во время пандемии вызвана COVID

Российские власти, как пишет интернет-издание «Открытые медиа», впервые признали, что почти вся избыточная смертность во время пандемии вызвана коронавирусом. Издание ссылается на новые данные Росстата о демографической ситуации. Из них следует, что в апреле этого года коронавирус стал причиной смерти более 20 тысяч россиян.

Ранее в официальных сводках количество умерших от коронавируса оказывалось в разы меньше, чем данные по избыточной смертности, — обращает внимание издание. Эксперты считали, что причиной этого могли стать как особенности учета статистических сведений, так и возможная манипуляция со статистикой.

Всего, по данным Росстата, с начала пандемии от коронавируса скончались почти 270 тысяч человек. «Открытые медиа» считают, что почти полмиллиона.