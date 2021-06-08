Визит министра обороны России в военкомат мог быть связан с жалобой работающих там пенсионеров, сообщает Gazeta.ru

Об этом интернет-изданию Gazeta.ru сказал источник в Министерстве обороны. В своем обращении пожилые работники комиссариата обращали внимание, что им не индексируют пенсии. Они утверждали, что работают в военкомате за копейки.

Сегодня в военном ведомстве должно пройти совещание по итогам приезда министра. Ранее в социальных сетях появилась видеозапись внезапной проверки Шойгу Черемушкинского военкомата. Министр обороны в частности отчитал сотрудников за отсутствие компьютеров.

Политолог Дмитрий Орешкин считает, что выход министра в комиссариат является имиджевым ходом. Шойгу толковый пиарщик, — добавил политолог Орешкин. Министр понимает, что о себе надо периодически напоминать.

