Российские хакеры атаковали системы полиции Нидерландов во время расследования крушения «Боинга» в небе над Донбассом – об этом пишет голландская газета de Volkskrant со ссылкой на несколько источников.

Полиция Нидерландов даже не заметила, что в 2017 году хакерская группа Cozy Bear, связанная с российской Службой внешней разведки, получила доступ к ее системе. Взлом обнаружила Служба общей разведки и безопасности Нидерландов. Volkskrant отмечает, что инцидент, произошедший во время расследования авиакатастрофы, посеял серьезную панику, показав, насколько уязвима система. Как долго у хакеров был доступ к данным, и далось ли им завладеть какой-либо информацией, неизвестно.

Напомним, что совместная следственная группа пришла к выводу, что «Боинг» был сбит с подконтрольной сепаратистам территории Украины из ракетной системы «Бук», которую привезли из России. Москва свою причастность к трагедии отрицает. Российские власти выдвигали несколько версий крушения, но все их следователи сочли несостоятельными.

Накануне окружной суд Гааги приступил к рассмотрению по существую дела в отношении трех россиян и украинца, которые, как утверждается, сыграли ключевую роль при транспортировке и координировании действий комплекса «Бук».