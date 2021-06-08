Роскомнадзор проверит на наличие гей-пропаганды видео с музыкальной премии МУЗ-ТВ. Она прошла в конце прошлой недели и транслировалась на самом канале. Как пишет интернет-издание Daily Storm, что на церемонии несколько участников были в нетрадиционных нарядах. В частности, блогер Даня Милохин был в костюме полумужчины-полуженщины, а Игорь Синяк пришёл в чёрном женском платье. Кроме того, певец Филипп Киркоров появился с блогером Давой в белом и чёрном фраках в окружении десяти полуголых мужчин.

Как сказали изданию в Роскмонадзоре, информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, может распространяться в телеэфире только после 23:00 и при маркировке «18+». При этом на афишах премии возрастное ограничение было указано как «6+».