Верховный суд Росси предложил обязать секретарей и помощников судей носить погоны, пишет газета РБК. Таким образом авторы инициативы хотят повышать доверие к суду и снизить риски злоупотреблений на закупках. Соответствующие законопроекты инстанция внесла в Госдуму. По действующему законодательству секретари и помощники судей не обязаны носить форму. Однако в московских судах с весны сотрудники носят форменные рубашки с погонами.