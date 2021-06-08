Неизвестный сегодня отвесил пощечину Эммануэлю Макрону во время его визита на юго-восток страны

Неизвестный сегодня отвесил пощечину президенту Франции Эммануэлю Макрону во время визита главы государства на юго-восток страны. Как передает телеканал BFM TV, службы безопасности задержали двух человек. На видеозаписи инцидента Макрон подходит к людям у ограждения, которые ожидали президента, берет одного из людей за руку

пожимает руку человеку, после чего тот второй рукой ударяет главу государства. О мотивах напавшего не сообщается.