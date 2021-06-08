На суде по делу о сбитом Боинге сегодня были озвучены выводы российского оборонного концерна Алмаз Антей»

Именно эта компания занимается производством средств ПВО, в том числе комплексов «Бук». Как сказал сегодня судья Хендрик Стенхейс, эксперт российского концерна настаивает, что на обломках самолета нет ясной картины повреждений, которые характерны для той ракеты, на которую указывает следствие.



Ранее представители концерна утверждали, что Боинг малазийских авиалиний сбили ракетой, которая уже не состоит на вооружении России. Международная следственная группа в свою очередь пришла к выводу, что по самолету стреляли из установки, которая была доставлена сепаратистам в Донбассе из российской военной части.