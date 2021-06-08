Хакеры атаковали полицию Нидерландов во время следствия по делу о сбитом малазийском Boeing, пишет газета Volkskrant. По сведениям журналистов, речь идет о группировке, которая может быть связана с российской разведкой. Сразу несколько источников издания утверждают, что взлому 4 года назад подверглась система МВД королевства через сервер Академии полиции. Неизвестно, были украдены какие-то данные. Официально ни полиция, ни нидерландские спецслужбы эту информацию не комментировали.

Окружной суд Гааги накануне начал рассмотрение по существу уголовное дело о гибели Boeing. В Кремле ранее неоднократно отрицали связи с хакерскими группировками и кибератаками на зарубежные органы власти и ведомства.