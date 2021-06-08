Приостановка работы сайтов крупных мировых компаний связана с неполадками у поставщика облачной инфраструктуры Fastly и не является чьим-то злым умыслом. Об этом «Эху» рассказал интернет-эксперт Григорий Бакунов. Он добавил, что несколько лет назад по такому же сценарию сайты перестали работать из-за неполадок в компании Cloudflare. Тогда многие решили сменить поставщика на Fastly, однако, судя по сегодняшним проблемам, этот сервис также не гарантирует бесперебойной работы.