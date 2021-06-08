СК предъявил Андрею Пивоварову обвинение в участии в нежелательной организации

Следственный комитет предъявил бывшему исполнительному директору «Открытой России» Андрею Пивоварову обвинение в участии в нежелательной организации. Политик сейчас находится в СИЗО Краснодара.

Ранее по решению суда он был заключен под стражу до конца июля. Пивоварову грозит от 2 до 6 лет заключения.