Сегодня стало известно о внезапной проверке, которую провел Сергей Шойгу в одном из московских военкоматов

Сегодня стало известно о внезапной проверке, которую провел министр обороны Сергей Шойгу в одном из московских военкоматов. Он отчитал сотрудников за отсутствие компьютеров. По этой причине они долгое время не отвечали на электронные письма.

Директор правозащитной организации «Школа призывника» Алексей Табалов сказал «Эху», что в российских военных комиссариатах не пользуются современной техникой из-за режима секретности. Табалов считает, что при желании вполне можно пользоваться компьютерами, соблюдая секретность.