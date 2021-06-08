Информация о нападении неизвестного мужчины на подростков в городе Волжский Волгоградской области не подтвердилась, — выяснила местная полиция. Утверждается, что дети сами стреляли друг в друга и снимали это на камеру.

Ранее сообщалось, что мальчики получили ссадины и царапины, они утверждали, что неизвестный их обстрелял из автомобиля. Все это произошло у здания одной из школ.