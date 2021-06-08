Владимир Путин считает, что в Европе не досмотрели за домами престарелых в период пандемии. Уровень заболеваемости и смертности от ковида в социальных учреждениях в России был значительно ниже, чем в других странах, — сказал сегодня президент. Он поблагодарил социальных работников.
2021-06-08T15:33:01+03:00
2021-06-08T15:33:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 08 июня 2021
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