Госдума одобрила в первом чтении законопроект о внесении в календарь вакцинации прививки от коронавируса

В пояснительной записке среди прочего отмечается, что предлагаемые изменения позволят закупать профилактические лекарства против этой инфекции за счет средств федерального бюджета. Только в этом году на эти цели будет выделено около 26 с половиной миллионов рублей.
2021-06-08T15:32:31+03:00
2021-06-08T16:48:36+03:00
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15:32, 08 июня 2021
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