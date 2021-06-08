Останки погибших во Вторую мировую войну обнаружили во время строительства в поселке Тельмана в Ленинградской области

Поисковиков застройщик пытался прогнать силой.

Строители в очередной раз раскопали советские воинские захоронения. Об этом в Интернете сообщили местные жители. Следователи сейчас на месте изучают найденные останки. Земля принадлежит компании «Эврика». Ее представители вместе с неизвестными людьми спортивного вида уже угрожали поисковикам, рассказал «Эху Москвы» один из поисковиков Александр Мохнаткин.

В администрации Тосненского района Ленобласти «Эху» сообщили, что разрешения на капитальное строительство у компании «Эврика» нет. Однако к подобным работам она еще и не приступала. Напомню, в прошлом месяце здесь уже находили человеческие кости. Но тот участок принадлежит другой компании. Проблем с ней не возникло. А вот гендиректор «Холдинга Эврика» Алексей Харитонов-Цветков вместо ответов на вопросы «Эха» положил трубку.

Напомним, в этих местах проходит «Зеленый пояс славы» — цепь сооружений памяти павших в Великой Отечественной войне.