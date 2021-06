Глобальный сбой произошел в работе крупнейших интернет-ресурсов

Сайты видеохостинга Vimeo, музыкального сервиса Spotify, правительства Великобритании и многих других ресурсов оказались недоступны либо работали с перебоями. Об этом сообщает портал Tech Crunch. Многие сайты, выдавали ошибку 503, в онлайн-маркете Amazon не отображались картинки товаров. Пользователи сообщали о перебоях в работе платежной системы PayPal и сервиса микроблогов Twitter, там в частности, не отображались смайлики. Также сбой затронул сайты крупных СМИ — CNN, The New York Times, BBC, Financial Times и других. Журналистам издания The Verge пришлось публиковать новости в Google Docs, но он не выдержал наплыва читателей. Как выяснилось, причиной глобального сбоя стали проблемы в работе глобальной сети доставки контента провайдера Fastly. Там, не вдаваясь в подробности, сообщили, что установили причину неполадки и устранили ее.

Работу сайтов удалось восстановить около часа назад.