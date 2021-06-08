Остановка работы сайтов мировых компаний связана с техническими проблемами у CDN-провайдера Fastly – эксперт

Остановка работы сайтов мировых компаний связана с техническими проблемами у CDN-провайдера Fastly. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» интернет-эксперт Григорий Бакунов.

«Пару лет назад компания номер один в мире, представляющая CDN, Сloudflare несколько раз выводила из строя весь интернет. Большие компании решили, что проблема с Сloudflare и перешли на компанию номер два Fastly и сегодня произошло ровно тоже самое с компанией Fastly. Это проблема технического характера, это не хакерская атака, продлилось решение этой проблемы около часа, но это привело к тому, что крупнейший мировой форум Reddit, часть сервисов Amazon и многие другие крупнейшие ресурсы в мире просто не работали. Это бутылочное горлышко современного интернета, сейчас придумают другие решения, как сделать так, чтобы от этого не страдать», — сказал он.

Ранее интернет-сайты крупнейших мировых компаний и сервисов перестали корректно отображать контент, также были проблемы с загрузкой ресурсов.