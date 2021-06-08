Режим повышенной готовности введен в одном из поселков Ленобласти из-за возможного радиационного загрязнения

Речь идет о муниципальном образовании Кузьмолово, на территории которого находится один из радиационных комплексов «Ростеха». По данным местной прессы, у его руководство возник конфликт с чиновниками. В прошлом году предприятие сменило форму собственности, однако открытым остался вопрос, кто будет заниматься охраной объектов.