Китайский МИД выразил протест американским конгрессменам, призвавшим перенести Олимпиаду из Пекина

Они ранее заявили, что страна, где продолжаются притеснение уйгуров, не вправе принимать игры.

Китай решительно против, чтобы под предлогом так называемой проблемы прав человека предпринимались попытки бойкотировать Олимпиаду в Пекине, — заявили в китайском МИДе. Там назвали заявления Конгресса США политической манипуляцией и подчеркнули, что это подрывает олимпийский дух и ущемляет интересы спортсменов всех стран. В дипведомстве также утверждают, что международное сообщество солидарно с позицией КНР и «выступает решительно против подобных действий» Соединенных Штатов. Это заявление стало ответом на резолюцию американского конгресса, которую поддержали как демократы, так и республиканцы. Они призывают Международный олимпийский комитет найти другое место для проведения зимних игр в 2022 году, если китайские власти не прекратят геноцид уйгуров и других этнических религиозных меньшинств. Конгрессмены считают, что предоставляя Пекину возможность улучшить свой имидж на мировой арене, МОК прочит свой собственный бренд и узаконивает действия КНР. Ранее с призывом бойкотировать Олимпиаду выступали представители правозащитных организаций по всему миру.

В так называемых «лагерях перевоспитания» в Китае содержится более миллиона уйгуров, многих из них принуждают к труду. Пекин отрицает нарушение прав человека