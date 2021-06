Правительство Великобритании заявило о том, что выясняет причину сбоя в работе своего сайта и ряда других ресурсов

Правительство Великобритании заявило о том, что выясняет причину сбоя в работе своего сайта и ряда неправительственных ресурсов. Сегодня отмечен глобальный сбой. Он затронул крупнейшие мировые СМИ, в частности, британские и американские издания, такие как Financial Times и The New York Times. По предварительным данным, это связано с проблемами у провайдера. Проблемы в настоящее время устраняются.