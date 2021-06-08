Через несколько часов суд в Гааге вынесет вердикт по апелляции на пожизненный приговор генералу Ратко Младичу

Сын генерала сказал, что, несмотря на плохое самочувствие, генерал будет лично присутствовать на оглашении вердикта.

Как пишут зарубежные информагентства, Младич, командовавший в начале 90-х армией боснийских сербов в бывшей Югославии и обвиненный судьями международного суда в геноциде и преступлениях против человечности, несмотря на плохое здоровье намерен сам присутствовать на сегодняшнем заседании. Главное из преступлений, совершенное по приказу генерала, — это резня в Сребренице, где были убиты более семи тысяч мусульман, включая женщин и детей. Как пояснил изданию Младич-младший, сегодняшнее решение по апелляции не станет окончательным, поскольку существует еще довольно сложный механизм так называемой «ревизии» не принятых судом ко вниманию дополнительных обстоятельств и фактов, что позволяет близким надеяться на его освобождение или, по крайней мере, начало нового разбирательства.

Би-би-си напоминает, что в ходе судебного процесса Ратко Младич утверждал, что предпринятые им меры были, цитата, “ вынужденным ответом на действия вооруженных формирований боснийских мусульман и хорватов”, не выполнявших соглашение о демилитаризованных зонах, в число которых входили Сребреница и Сараево.

Как отмечают западные наблюдатели, генерал Младич был осужден не за гибель солдат противника в ходе боевых действий, а за уничтожение и депортацию мирного населения Боснии.