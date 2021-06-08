Госпиталь ветеранов войн в Петербурге перепрофилируют под коронавирус, об этом сообщает издания Бумага

Тем временем в Смольном перестали публиковать альтернативную статистику по заболеваемости, а губернатор связывает рост числа заражений с сезонной активностью вируса.

Губернатор Александр Беглов признал рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге. В эфире «Радио Россия» он подтвердил, что по итогам прошлой недели в городе начали ставить больше диагнозов COVID-19. Это связано с цикличностью вирусной активности, утверждает губернатор. По его словам, правительство Петербурга принимает все необходимые меры, созданы резервы.Тем временем издание бумага со ссылкой на свои источники сообщило, что Госпиталь ветеранов войн на Народной улице в середине июня перепрофилируют для пациентов с коронавирусом.

Интересно, что на прошлой неделе во время петербургского экономического форума городские власти перестали публиковать альтернативную статистику по коронавирусу в Петербурге. Последние доступные данные — за 2 июня.

За минувшие сутки в городе по официальной статистике коронавирусом заразились 846 человек, скончались 49. Губернатор Александр Беглов на заседании правительства сообщил, что в городе осталось 8% свободных коронавирусных коек. Обычно в таком случае принимают решение о развертывании новых мощностей.