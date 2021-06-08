Под Волгоградом полиция ищет человека, который стрелял по подросткам на улице

В результате его действий двое несовершеннолетних попали в больницу.

Неизвестный, по предварительным данным, подъехал на автомобиле к школе в городе Волжском Волгоградской области и начал стрелять по подросткам из неустановленного оружия. Два мальчика 2005 и 2006 годов рождения госпитализированы. Как объявили в региональном комитете здравоохранения, здоровье детей не вызывает опасения — у одного повреждены мягкие ткани голени, а у другого – предплечье.

В МВД по Волгоградской области уточнили, что предполагаемый преступник сделал несколько выстрелов предположительно из пневматического оружия, а затем скрылся. Сейчас он объявлен в розыск.

Мотивы нападавшего не известны. Источник агентства «Интерфакс» в экстренных службах рассказал, что среди основных версий сейчас рассматривают хулиганство и бытовой конфликт.

В свою очередь телеканал «Рен ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что, «по одной из версий, дети баловались около школы с игрушечными пистолетами. А потом придумали мужчину, который якобы на них напал».

Тем временем в региональной прокуратуре уже объявили о начале проверки по факту получения детьми травм.