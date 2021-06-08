Дмитрий Медведев, возможно, не будет включен в федеральный список «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму

Такой вариант, по данным РБК, прорабатывается в Кремле. Против Медведева во главе списка вероятно работает его высокий рейтинг недоверия, который недавно замеряли социологи ВЦИОМ. Функционеры партии власти в беседе с РБК выразили сомнение, что бывший премьер и действующий председатель «Единой России» в качестве единственного лидера федерального списка сможет на этот раз что-то принести на выборах

Вероятность того, что партию на перед сентябрьским голосованием в Госдуму поведет Путин, как это было в 2007 году, незначительна. Основной сценарий, по данным источников РБК в администрации президента – федеральный список возглавят несколько человек. В последний раз так единороссы делали в 2003 году, когда на выборы их повели Грызлов, Шойгу и Лужков.

Кремль на основании соцопросов тестирует разные варианты федеральной части списка. Финального решения по количеству пока нет, но по закону в головной части может быть до 15 человек.

При этом, как отмечает агентство, фигура Медведева рассматривается не во всех сценариях. Его лидерство не добавит рейтинга «ЕдРу», к тому же у партии есть некоторое преимущество в повестке, а лидерство председателя политического объединения и заместителя главы Совбеза может вызвать ненужные разговоры и обсуждения, говорят анонимные собеседники издания.

Не исключено, что федеральный список вовсе обойдется без тяжеловесов. В таком случае лицами «ЕдРа» станут люди из различных социальных страт.

Точка в обсуждении федерального списка будет поставлена ближе к съезду «Единой России» 19 июня. Окончательное решение будет принимать президент.

Политолог Алексей Макаркин считает, что «Единая Россия» выбирает кандидатов согласно более высоким личным рейтингам, но окончательный список не имеет первоочередного значения.

По данным издания «Важные истории», за последние 14 лет в России власти не допустили до выборов разного уровня 120 тысяч кандидатов. Из них около 100 тысяч не входили в так называемые системные партии – те, что сейчас представлены в Госдуме.

Из-за новых ограничительных законов возможность избираться могут потерять миллионы россиян, — считает член ассоциации «Голос» за честные выборы Виталий Аверин.

В начале июня президент Владимир Путин подписал закон о запрете участвовать в выборах людям, причастных к деятельности организаций, которые власти сочтут экстремистскими или террористическими и тем, кто жертвовал деньги таким организациям. Ранее прокуратура Москвы потребовала признать экстремистскими все структуры, связанные с Алексеем Навальным.

Политик Дмитрий Гудков, который также хотел участвовать в выборах в Госдуму, уехал из России, опасаясь уголовного преследования. Еще один оппозиционный политик, Андрей Пивоваров, стал фигурантом уголовного дела о сотрудничестве с нежелательной организацией. 2 июня суд в Краснодаре арестовал Пивоварова на 2 месяца. Обвинение политику предъявлено только сегодня, — сообщает ТАСС.