Суд оставил в силе условное наказание политику Любови Соболь по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру

Перовский районный суд Москвы оставил в силе условное наказание политику Любови Соболь по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру. Соответственно, жалоба защиты осталась без удовлетворения. При этом суд отказался допрашивать сотрудника спецслужб Константина Кудрявцева, которому принадлежит квартира. Ранее суд назначил Соболь условное наказание в виде исправительных работ на один год.