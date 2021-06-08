В городе Волжский Волгоградской области неизвестный ранил из травматического оружия двух подростков

Это произошло возле одной из школ. Мальчики получили синяки и ссадины, — сообщает Интерфакс, ссылаясь на региональный комитет здравоохранения. По предварительным данным, неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов из автомобиля. Источник в экстренных службах сообщил, что среди основных версий хулиганство и бытовой конфликт.