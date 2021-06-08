Белорусский суд отклонил жалобу на задержание россиянина Егора Дудникова

Ему грозит до трех колонии по обвинениям в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.

На слушаниях в районном суде Минска россиянина не было, а заседание прошло в закрытом режиме, рассказал «Новой газете» адвокат Дудникова Антон Гашинский. Защита будет обжаловать в вышестоящей инстанции меру пресечения в виде ареста и сам факт обвинения.

О претензиях к 20-летнему Дудникову стало известно в конце мая. Он – актер-любитель. По словам адвоката, дело на молодого человека завели за то, что он озвучивал фильмы для белорусской оппозиции.

Дудников заявлял ранее, что был жестоко избит силовиками, потому что не признавал вину. При этом в обмен на раскаяние ему якобы гарантировали скорейшую депортацию в Россию. Сейчас он содержится в Минском СИЗО.

По словам российского консула, который посещал Егора Дудникова на прошлой неделе, арестант чувствует себя нормально и на условия содержания не жалуется.