Российские власти отчитались о максимальном за три месяца количестве заразившихся коронавирусом в день

Самый заметный рост заболеваемости зафиксировали в Москве. Шесть дней подряд в сводках оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом количество заразившихся за сутки росло. Сегодня оно достигло 9 977. Это самый высокий показатель с восьмого марта.

В значительной степени рост обеспечивается данными, приходящими из Москвы. По городу, как сказано в последнем отчёте, заразились более трёх 3800 жителей, и это примерно на тысячу больше, чем в конце прошлой недели. В Санкт-Петербурге и Московской области, которые также все эти дни держатся в верхней части списка по регионам, количество новых случаев почти не меняется – примерно 850 и 780 человек в сутки.

Также в отчёте сказано, умерли от коронавируса за день 379 человек. Получается, что всего по данным оперативного штаба жертвами эпидемии стали уже более 124 тысяч жителей России.

Пандемия коронавируса продолжается уже больше года. Накануне эксперт Всемирной организации здравоохранения Давид Набарро предположил, что эту болезнь вряд ли когда-либо удастся полностью искоренить.