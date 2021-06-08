Один из корпусов ракетно-космической корпорации «Энергия» получил повреждения во время строительных работ

Произошло проседание почвы и деформация фундамента. Корпорация «Энергия» — это одно из предприятий Роскосмоса, где производят космические корабли «Союз» и «Прогресс». Для выяснения причин инцидента и устранения последствий создана оперативная комиссия, — сообщает пресс-служба корпорации. Специальная комиссия рассматривает варианты перемещения строящихся космических кораблей на другие площадки.