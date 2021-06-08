В городе Волжском под Волгоградом двое школьников получили ранения в результате стрельбы из неустановленного оружия

Пострадавшим оказана медицинская помощь. Как сообщили РИА в комитете здравоохранения региона, один мальчик ранен в ногу, второй в предплечье. Их состояние не вызывает опасений. Источник в правоохранительных органах сообщил, что разыскивается мужчина. Он скрылся с места происшествия на автомобиле. По предварительным данным, стрельба велась из травматического оружия. Среди основных версий хулиганство и бытовой конфликт. Пострадавшим подросткам по 15 лет.
2021-06-08T13:01:21+03:00
2021-06-08T13:01:21+03:00
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13:01, 08 июня 2021
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