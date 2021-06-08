Несколько миллионов россиян могут потерять право быть избранными в связи с последними законами – «Голос»

Несколько миллионов россиян могут быть лишены права участвовать в выборах в связи с последними законами. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Совета движения «Голос» Виталий Аверин.

«Эти ограничения не оговорены Конституцией, они вводились разными федеральными законами. Количество людей, которые могут быть не допущены к выборам, доходит до нескольких миллионов, целые категории граждан будут лишены пассивного избирательного права. Значительное количество поправок и изменений было принято в прошлом году и недавний – о причастности к экстремистским организациям», — сказал он.

Ранее издание «Важные истории» опубликовало материал «Как власти оставили россиян без выбора». Согласно данным издания, «за последние 14 лет власти не допустили до выборов разного уровня 120 тысяч кандидатов, лишив миллионы граждан России права выбирать своих представителей».

На прошлой неделе Совет Федерации одобрил закон, запрещающий участие в выборах людям, причастным к деятельности организаций, признанных властями экстремистским. Документ поддержали 146 сенаторов, один проголосовал против, еще один воздержался. Новый закон коснется тех, кто, по мнению властей, выражал поддержку организациям за год до вступления в силу решения суда о признании организации экстремистской. По мнению авторов, поддержка экстремистских организаций может выражаться в виде высказываний, пожертвований, консультативной или иной помощи.