Петербург возглавил список российских городов по числу преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения

Санкт-Петербург возглавил список российских городов по количеству преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Второе место поделили Москва и Челябинск. Замыкает тройку Самара. Как сообщает РИА, самыми трезвыми городами оказались Смоленск, Уфа, Калуга, Тамбов и Курган.