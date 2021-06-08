Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин не исключил, что будут возбуждены новые уголовные дела по факту хищений в ракетно-космической отрасли. Как написал Рогозин в своем Телеграме, департамент экономической безопасности и служба внутреннего аудита Роскосмоса внимательно изучают документы прошлых лет. В начале июня «Коммерсантъ» писал о том, что в Амурской области возбуждено два уголовных дела в связи с махинациями на космодроме Восточный.