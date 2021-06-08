Социологи «Левада-центра» фиксируют снижение протестных настроений россиян по сравнению с январем этого года

28% опрошенных считают возможными массовые протесты с политическими требованиями. Еще 30% назвали вероятными выступления против падения уровня жизни. При этом с января незначительно выросло число тех, кто готов протестовать, выдвигая экономические требования – с 17% до 21%.

Напомним, российские власти считают «Левада-центр» иностранным агентом.