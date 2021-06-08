Судья Перовского суда отказалась допрашивать предполагаемого сотрудника российских спецслужб Константина Кудрявцева

Судья Перовского суда Светлана Александрова отказалась допрашивать предполагаемого сотрудника российских спецслужб Константина Кудрявцева. Ему принадлежит квартира, в которую, по версии следствия, незаконно проникла политик Любовь Соболь. Ей назначено условное наказание в виде исправительных работ в течение года. Сегодня Перовский суд рассматривает жалобу на решение мирового суда.