Судья Перовского суда отказалась допрашивать предполагаемого сотрудника российских спецслужб Константина Кудрявцева

Судья Перовского суда Светлана Александрова отказалась допрашивать предполагаемого сотрудника российских спецслужб Константина Кудрявцева. Ему принадлежит квартира, в которую, по версии следствия, незаконно проникла политик Любовь Соболь. Ей назначено условное наказание в виде исправительных работ в течение года. Сегодня Перовский суд рассматривает жалобу на решение мирового суда.
2021-06-08T12:33:46+03:00
2021-06-08T12:33:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:33, 08 июня 2021
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