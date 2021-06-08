Суд в Минске не удовлетворил жалобу на задержание россиянина Егора Дудникова

Его обвиняют в озвучке роликов белорусской оппозиции. Адвокат Антон Гашинский сообщил ТАСС, что отказ будет обжалован в суде вышестоящей инстанции. Егору Дудникову 20 лет. Он был задержан в Минске 5 мая.