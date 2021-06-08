Двое подростков получили огнестрельные ранения рядом со школой в городе Волжском Волгоградской области, — сообщает РИА. Агентство ссылается на комитет здравоохранения региона. Других подробностей пока нет. Сообщается, что пострадавшим оказывается медицинская помощь.