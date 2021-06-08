«Яблоко» не будет ориентироваться при выборе кандидатов на закон о запрете избираться причастным к экстремистам

«Яблоко» не будет ориентироваться при выборе кандидатов на закон о запрете избираться причастным к деятельности организаций, признанных властями экстремистским. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков.

«Я расцениваю этот закон безусловно против кандидатов от «Яблока». Как он будет применяться никто не знает, потому что это пример абсурдности нашего законодательства, где не прописано никакого механизма, как это будет определяться, кто это будет определять. Это ярчайший пример абсолютно репрессивного закона. Мы делаем то, что мы должны делать: мы встречаемся с кандидатами, мы готовим кандидатов, мы понимаем, что к ним будут применятся такие законы, но ориентироваться на них и решать, кому участвовать, исходя из этих законов, мы не будем», — сказал он.

Н.Рыбаков отметил, что на кандидатов от «Яблока» оказывается давление.

«Мы понимаем, какое давление оказывается на наших кандидатов и в Москве, и во многих регионах. Мы понимаем, что сейчас назвать выборы честными и свободными невозможно. Власть делает все, для того чтобы выборы проходили несвободными: они используют полностью репрессивную машину Государственной думы, президент все подписывает, он безусловно это все поддерживает и является инициатором всего прессинга, который происходит в стране. Когда в Москве даже запрещены одиночные пикеты — то есть собрать стадион можно «Единой России», а провести одиночный пикет нельзя», — заключил он.

Совет Федерации ранее одобрил закон, запрещающий участие в выборах людям, причастным к деятельности организаций, признанных властями экстремистским. Документ поддержали 146 сенаторов, один проголосовал против, еще один воздержался. Новый закон коснется тех, кто, по мнению властей, выражал поддержку организациям за год до вступления в силу решения суда о признании организации экстремистской. По мнению авторов, поддержка экстремистских организаций может выражаться в виде высказываний, пожертвований, консультативной или иной помощи.