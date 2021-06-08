Под Петербургом ввели режим повышенной готовности из-за радиационной опасности

Причиной мог стать конфликт между региональными чиновниками и руководством предприятия «Прикладная химия».

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ввел режим повышенной готовности с 10 утра сегодняшнего дня в деревне Кузьмолово Всеволожского района. Официально власти объясняют свое решение «обстановкой, предрасположенной к возникновению радиационного загрязнения». Однако, по данным журналистов издания 47news, дело может быть в конфликте между чиновниками и руководством градообразующего предприятия «Прикладная химия». Сообщается, что его директор ранее заявил, что компания больше не будет заниматься охраной отходов производства, которые могут быть опасны. Руководство местной администрации, в свою очередь, ввело режим повышенной готовности на случай аварии на предприятии. В «Прикладной химии» пока ситуацию не комментируют.

«Прикладная химия» выполняет заказы Роскосмоса и Минобороны. Руководит предприятием бывшая одноклассница президента Елена Козлова.