МИД Китая выразил протест Конгрессу США за призывы отдельных конгрессменов бойкотировать Олимпиаду в Пекине

Китайские власти считают, что проблема прав человека используется как предлог для политических манипуляций. Ранее группа американских законодателей, и республиканцы, и демократы, призвали Международный олимпийский комитет перенести зимнюю Олимпиаду из Пекина в другое место. Конгрессмены считают, что китайские власти подвергают репрессиям уйгуров и другие этнические и религиозные меньшинства.