В Гааге сегодня вынесут вердикт по апелляции бывшего командующего боснийских сербов генерала Ратко Младича

В 2017 году его приговорили к пожизненному сроку по обвинениям в геноциде, преступлениях против человечности и нарушении законов и обычаев войны.

Ратко Младич будет лично присутствовать на оглашении вердикта Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов, об этом агентству РИА Новости рассказал сын генерала. По его словам, состояние здоровья Младича очень плохое, он с большим трудом ходит и разговаривает. Заседание будет для него огромной нагрузкой, но генерал все же хочет присутствовать. Близкие Младича рассчитывают на его освобождение или повторный процесс. Генерал в годы войны в бывшей Югославии командовал армией боснийских сербов. Его признали виновным в убийстве тысяч мирных жителей Боснии и Герцеговины, в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году. Младич 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. За последние годы генерал перенес несколько инсультов и инфаркт. Его защита просила отправить Младича на лечение в Россию, Москва гарантировала его возвращение в Гаагу, но суд отказал адвокатам.

Жалобу на приговор подавала и сторона обвинения. Она потребовала признать генерала виновным в геноциде не только в Сребренице, но и еще в пяти муниципалитетах Боснии и Герцеговины.