ЕСПЧ взыскал с России 7,5 тысяч евро в пользу фигуранта так называемого «болотного дела» Ивана Непомнящих

Европейский суд по правам человека взыскал с России 7,5 тысяч евро в пользу фигуранта так называемого «болотного дела» Ивана Непомнящих – в качестве компенсации морального вреда. В декабре 2015 года Замоскворецкий суд Москвы признал Непомнящих виновным в участии в массовых беспорядках и применении насилия к представителю власти и приговорил к 2,5 годам колонии общего режима.

Непомнящих вышел на свободу в августе 2017 года. Спустя некоторое время стало известно, что он уехал из России. По данным «Новой газеты», еще до ареста молодой человек поступил в магистратуру нескольких американских вузов. По специальности он инженер-гидравлик. Он закончил МГТУ имени Баумана.