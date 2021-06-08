Ассоциацию футбола Англии впервые возглавит женщина

Дебби Хьюитт займет этот пост с января 2022 года. Кроме нее на эту должность претендовали еще шесть кандидатов. Предыдущий руководитель ассоциации, Грег Кларк, был вынужден уйти после скандала, связанного с обвинениями в расизме – в публичной речи он упомянул словосочетание «цветные футболисты».
2021-06-08T11:37:13+03:00
2021-06-08T11:42:20+03:00
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11:37, 08 июня 2021
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