Ассоциацию футбола Англии впервые возглавит женщина

Дебби Хьюитт займет этот пост с января 2022 года. Кроме нее на эту должность претендовали еще шесть кандидатов. Предыдущий руководитель ассоциации, Грег Кларк, был вынужден уйти после скандала, связанного с обвинениями в расизме – в публичной речи он упомянул словосочетание «цветные футболисты».